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Les Bastide, Justes parmi les Nations

Bruneau Lévy

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De 1942 à 1945, à Romans, les Bastide, René, Germaine et Lulu, ont protégé plusieurs familles juives pourchassées, les nazis occupant alors la France. Une vingtaine de personnes ont ainsi évité les rafles et une extermination annoncée, car les Bastide n'ont pas ménagé leur peine, avec courage, efficacité et désintéressement. Les Bastide sont honorés par Yad Vashem du beau titre de "Justes parmi les Nations". Bruneau Lévy est l'un des enfants cachés qui témoignent de leur sauvetage et de leur reconnaissance. L'histoire des Bastide s'accompagne d'un rappel historique des mesures antisémites et d'une analyse des risques encourus par les Justes.

Par Bruneau Lévy
Chez Les Impliqués

|

Auteur

Bruneau Lévy

Editeur

Les Impliqués

Genre

ouvrages généraux

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Les Bastide, Justes parmi les Nations

Bruneau Lévy

Paru le 09/04/2026

64 pages

Les Impliqués

10,00 €

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Scannez le code barre 9791042812232
9791042812232
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