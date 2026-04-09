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Meteoria Tome 1

Makoto Todo

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Du tréfonds des mines à une unité d'élite de lutte contre les monstres, Kanata est un transfuge de classe pas comme les autres ! Dans ce monde impitoyable, les machines à vapeur tournent grâce à un combustible fossile spécial appelé charbon météorique. Kanata, un travailleur minier, étudie sans relâche et tente de se sortir de sa condition difficile. Un jour, il se retrouve face à un monstre géant... Le danger qui frappe sans prévenir va faire basculer le destin du garçon... Embarquez pour une aventure steampunk pleine d'action !

Par Makoto Todo
Chez Kurokawa

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Auteur

Makoto Todo

Editeur

Kurokawa

Genre

Seinen/Homme

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Meteoria Tome 1

Makoto Todo trad. Adrien Bécam

Paru le 09/04/2026

208 pages

Kurokawa

7,95 €

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