Meteoria Tome 1

Du tréfonds des mines à une unité d'élite de lutte contre les monstres, Kanata est un transfuge de classe pas comme les autres ! Dans ce monde impitoyable, les machines à vapeur tournent grâce à un combustible fossile spécial appelé charbon météorique. Kanata, un travailleur minier, étudie sans relâche et tente de se sortir de sa condition difficile. Un jour, il se retrouve face à un monstre géant... Le danger qui frappe sans prévenir va faire basculer le destin du garçon... Embarquez pour une aventure steampunk pleine d'action !