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M'explique pas la vie, mec !

Rokhaya Diallo, Blachette

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Les comportements masculins qui invisibilisent les femmes sont enfin mis en lumière ! Etant donné la manière dont beaucoup occupent l'espace dans la société, des réunions professionnelles à la sphère domestique en passant par la place publique, il est temps d'éveiller les consciences. Cet album donne aux femmes des clés pour qu'elles (re)prennent la parole et investissent leur place légitime. Sous la forme de saynètes humoristiques, sont abordés les concepts de mansplaining, de manterrupting et de manspreading, résultant d'un patriarcat bien ancré dans la société. Il est temps pour les femmes d'imposer leur présence, d'exprimer leurs points de vue, et de faire valoir leurs compétences. Bref, de refuser les manifestations du sexisme ordinaire et de montrer à tou.te.s qui est la boss !

Par Rokhaya Diallo, Blachette
Chez Marabout

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Auteur

Rokhaya Diallo, Blachette

Editeur

Marabout

Genre

Humour

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M'explique pas la vie, mec !

Rokhaya Diallo, Blachette

Paru le 13/05/2026

172 pages

Marabout

10,90 €

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Scannez le code barre 9782501200349
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