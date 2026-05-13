Cahier de vacances pour adultes Summer flashback

Vous n'avez jamais oublié l'air endiablé des "Démons de minuit" , les après-midi devant Buffy contre les vampires ou encore les jeans baggy ? Laissez la nostalgie vous envahir et replongez dans les années 1980, 1990 et 2000. Grâce à 200 quiz et jeux autour de la musique, du cinéma, des cultures mode et télé et d'autres thèmes connus de tous, faites appel à vos souvenirs en complétant ce cahier de vacances. Partagez-les avec vos amis et votre famille, et répondez au quiz final sur les trois décennies !