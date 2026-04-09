En selle, Sakamichi ! Tome 13

La victoire est à un coup de pédale ! Un manga culte co-édité avec L'Equipe ! Luttes acharnées à l'inter-lycées ! Qui sortira vainqueur du premier jour ? C'est le moment fort du premier jour de la compétition ! Non loin de la ligne d'arrivée, les meilleurs cyclistes de chaque équipe s'élancent. Ces monstres de puissance, avides de victoire, vont tout donner pour dépasser leurs rivaux. Lequel franchira en premier la ligne d'arrivée ? ! Sôhoku vs Académie de Hakone vs Kyôto Fushimi !