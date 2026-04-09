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En selle, Sakamichi ! Tome 13

Wataru Watanabe

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La victoire est à un coup de pédale ! Un manga culte co-édité avec L'Equipe ! Luttes acharnées à l'inter-lycées ! Qui sortira vainqueur du premier jour ? C'est le moment fort du premier jour de la compétition ! Non loin de la ligne d'arrivée, les meilleurs cyclistes de chaque équipe s'élancent. Ces monstres de puissance, avides de victoire, vont tout donner pour dépasser leurs rivaux. Lequel franchira en premier la ligne d'arrivée ? ! Sôhoku vs Académie de Hakone vs Kyôto Fushimi !

Par Wataru Watanabe
Chez Kurokawa

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Auteur

Wataru Watanabe

Editeur

Kurokawa

Genre

Shonen/garçon

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En selle, Sakamichi ! Tome 13

Wataru Watanabe trad. Rémi Buquet

Paru le 09/04/2026

208 pages

Kurokawa

7,30 €

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Scannez le code barre 9791042015978
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