Prospérité - Tome II poursuit une ambition claire : allier photographie artistique et vulgarisation scientifique. Chaque image est accompagnée d'un contenu rigoureux, destiné à transmettre des connaissances précises sur les espèces photographiées, tout en suscitant émerveillement et curiosité. Ce volume complète le premier cycle de la collection et constitue un beau-livre exigeant, fruit de longues recherches et d'un engagement constant des auteurs.