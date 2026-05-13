Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Beaux livres

Prospérité

Clément Maquair, Yvan Kereu

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Prospérité - Tome II poursuit une ambition claire : allier photographie artistique et vulgarisation scientifique. Chaque image est accompagnée d'un contenu rigoureux, destiné à transmettre des connaissances précises sur les espèces photographiées, tout en suscitant émerveillement et curiosité. Ce volume complète le premier cycle de la collection et constitue un beau-livre exigeant, fruit de longues recherches et d'un engagement constant des auteurs.

Par Clément Maquair, Yvan Kereu
Chez Editions Odyssée

|

Auteur

Clément Maquair, Yvan Kereu

Editeur

Editions Odyssée

Genre

Oiseaux

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Prospérité par Clément Maquair, Yvan Kereu

Commenter ce livre

 

Prospérité

Clément Maquair, Yvan Kereu

Paru le 13/05/2026

208 pages

Editions Odyssée

54,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782494767577
9782494767577
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.