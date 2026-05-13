Le Rêve américain

A l'occasion des 250 ans des Etats-Unis, Walter Isaacson nous emmène dans une plongée fascinante aux sources du " rêve américain ", cette promesse d'égalité des chances et d'épanouissement pour tous contenue en germe dans la Déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776. Il dévoile le génie de ce texte rédigé par Thomas Jefferson, Benjamin Franklin et John Adams, mettant en évidence les concepts alors radicaux qui le sous-tendent, hérités de la philosophie des Lumières. Au-delà de l'analyse historique, il offre une réflexion contemporaine sur le sens du bien commun, décrivant comment les principes énoncés restent pertinents face aux défis actuels de polarisation politique, d'inégalité économique et de fragmentation sociale. " Ne vous laissez pas abuser par la brièveté de l'ouvrage de Walter Isaacson. [...] Sa concision ne signifie nullement qu'il survole son sujet. Au contraire, c'est l'un de ces rares livres courts qui en disent long. " Préface de DOUGLAS KENNEDY.