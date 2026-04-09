Un anniversaire mouvementé

Votre enfant apprend à lire 20 mots supplémentaires par histoire ! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Léo : il file à l'école célébrer ça avec ses amis. Mais... personne ne fait attention à lui et ses copains semblent très distraits. Que se passe-t-il ? Une histoire à deux voix : le parent lit l'histoire et l'enfant déchiffre les mots faciles à lire. Avec : - Des exercices préparatoires à la lecture - La découverte des mots de l'histoire avant de lire - Des mots à lire entièrement déchiffrables - Des questions et des jeux à la fin pour vérifier sa compréhension