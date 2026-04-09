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Un anniversaire mouvementé

Maxime Gillio, Lor Marjorie

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Votre enfant apprend à lire 20 mots supplémentaires par histoire ! Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Léo : il file à l'école célébrer ça avec ses amis. Mais... personne ne fait attention à lui et ses copains semblent très distraits. Que se passe-t-il ? Une histoire à deux voix : le parent lit l'histoire et l'enfant déchiffre les mots faciles à lire. Avec : - Des exercices préparatoires à la lecture - La découverte des mots de l'histoire avant de lire - Des mots à lire entièrement déchiffrables - Des questions et des jeux à la fin pour vérifier sa compréhension

Par Maxime Gillio, Lor Marjorie
Chez Editions Auzou

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Auteur

Maxime Gillio, Lor Marjorie

Editeur

Editions Auzou

Genre

Ecriture, lecture

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Un anniversaire mouvementé

Maxime Gillio, Lor Marjorie

Paru le 09/04/2026

32 pages

Editions Auzou

4,95 €

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Scannez le code barre 9791039573689
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