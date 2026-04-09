Une rentrée à l'école

Votre enfant apprend à lire 20 mots supplémentaires par histoire ! C'est la rentrée des classes et il y a un nouveau à l'école ! Romy, Alba et Léo sont impatients d'accueillir Isaac. Mais, quel est son super-pouvoir ? Une histoire à deux voix : le parent lit l'histoire et l'enfant déchiffre les mots faciles à lire. Avec : - Des exercices préparatoires à la lecture - La découverte des mots de l'histoire avant de lire - Des mots à lire entièrement déchiffrables - Des questions et des jeux à la fin pour vérifier sa compréhension