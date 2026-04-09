Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir

Participation citoyenne, limitée et conditionnelle

Béatrice Muller

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'objectif de l'ouvrage est d'aborder la participation sous toutes les formes et modalités, montrer que son expression multiple se décline selon les lieux où elle s'exprime. Elle peut être réparatrice, incitative, formative ou citoyenne. Elle s'attache à restaurer les liens de la vie quotidienne tout comme celles relatives aux fonctionnements des structures du médico-social. Parler de participation renvoie donc à une pluralité d'un prendre part, source d'émancipation, d'un engagement citoyen dans une démarche collective. Mais, elle peut aussi être instrumentalisée par les institutions dans le but de consolider leur légitimité. La dimension comparative proposée ouvre sur un questionnement du rapport individu – société dans un monde où les frontières ne sont plus des barrières absolues mais des espaces de passage et de transformation et qu'il faut, plus que jamais, trouver des lieux où l'autre puisse s'intégrer par la participation que ce soient pour les immigrés, les personnes âgées, les personnes en situation de handicap ou les habitants d'une cité. Ce processus intégratif, inclusif est fortement lié, à l'instar du travail social, de l'intervention sociale, à l'histoire économique, sociale et politique de chaque pays, ce que les comparaisons des modalités participatives, intégratives françaises, allemandes, suisses et italiennes mettent en avant.

Par Béatrice Muller
Chez Champ social Editions

|

Auteur

Béatrice Muller

Editeur

Champ social Editions

Genre

sociologie des organisations

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Participation citoyenne, limitée et conditionnelle par Béatrice Muller

Commenter ce livre

 

Participation citoyenne, limitée et conditionnelle

Béatrice Muller

Paru le 09/04/2026

190 pages

Champ social Editions

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791034609789
9791034609789
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.