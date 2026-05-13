Le Petit guide des plumes

Découvrez l'univers fascinant des plumes ! 70 fiches pour identifier les plumes d'oiseaux dans la nature Chaque promenade devient une chasse au trésor lorsqu'on sait observer les plumes que la nature sème sur notre chemin. Ce guide unique vous invite à lever les yeux... et à baisser le regard pour découvrir ces merveilles de l'évolution qui jonchent discrètement nos sentiers. 70 fiches pratiques et visuelles : Illustrations détaillées pour permettre l'identification à quel oiseau appartient la plume ; Des clés d'identification simples et efficaces Informations sur l'origine, la fonction et les particularités de chaque type de plume