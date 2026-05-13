Bien dormir, c'est possible, même pour vous !

Et si le vrai problème de votre vie... était votre sommeil ? Aujourd'hui, 43 % des Français dorment mal. Nous avons normalisé la fatigue. Nous nous vantons de dormir peu. Nous vivons comme si le sommeil était une option. Résultat ? Fatigue chronique, stress permanent, mémoire en berne, créativité en baisse, émotions à fleur de peau... Et pourtant, nous continuons à croire que mal dormir est une fatalité. Bonne nouvelle : ça ne l'est pas ! Les découvertes scientifiques récentes sont formelles : pendant que vous dormez, votre cerveau se nettoie, consolide vos souvenirs, régule vos émotions, renforce votre immunité et prépare vos performances du lendemain. C'est le socle de tout. Dans ce livre, Fabien Olicard vous donne des outils concrets et applicables dès ce soir, avec : Votre diagnostic express : Zombie, Hibou, Caméléon ou Marmotte, identifiez enfin votre vrai chronotype. La boîte à outils anti-insomnie : méthode " 3-2-1 ", shuffle cognitif et même le secret des pilotes de chasse pour vous endormir en quelques minutes. Un programme de 30 jours pour transformer vos nuits et utiliser votre pleine forme chaque jour. Une lecture éclairante de notre société, dans laquelle bien dormir est devenu un véritable acte de résistance. Ce livre ne vous promet pas un miracle, mais il vous propose une révolution... Le sommeil n'est pas un luxe, faites-en votre priorité.