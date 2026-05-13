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Félix apprend les règles

Yi-Hsuan Wu, Aurélie Sarrazin

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Félix apprend qu'il existe différentes sortes de limites : les règles de la maison, pourquoi il est important de porter une tenue adaptée, les règles de sécurité, ou encore que les règles ne sont pas les mêmes pour tout le monde... Le petit héros est mis en situation pour décrire les limites sous toutes leurs formes et comprendre qu'elles servent à bien grandir ! Un documentaire qui décrit ce comportement typique des 2-4 ans On explique aux 2-4 ans à quoi servent les règles. Ils comprendront qu'elles permettent de bien vivre ensemble à la maison ou à l'extérieur, que ce cadre sécurisant sert à les protéger... afin de les aider à bien grandir ! En collaboration avec Héloïse Junier Une collection dirigée par une docteure en psychologie du développement et formatrice en crèche, de renom. Elle apporte sa connaissance de la petite enfance, pour parler aux tout-petits, avec leurs mots, de sujets qui les concernent vraiment. Avec une double page destinée aux parents, faisant le point sur les dernières données scientifiques, et des conseils.

Par Yi-Hsuan Wu, Aurélie Sarrazin
Chez Editions Milan

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Auteur

Yi-Hsuan Wu, Aurélie Sarrazin

Editeur

Editions Milan

Genre

Société et citoyenneté

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Félix apprend les règles

Yi-Hsuan Wu, Aurélie Sarrazin

Paru le 13/05/2026

24 pages

Editions Milan

5,50 €

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