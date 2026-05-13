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#Roman étranger

La Liste de nos soupçons

Jennie Godfrey

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Angleterre, 1979. Maggie Thatcher est Première ministre, les jeans cigarette sont à la mode, et Miv, douze ans, panique. Son père parle de déménager, à cause des meurtres. Ceux perpétrés par un tueur en série armé d'un marteau et animé d'une haine viscérale envers les femmes. Mais quitter le Yorkshire et sa meilleure amie Sharon n'est pas envisageable, en dépit du danger ou de l'étrangeté qui règne chez elle depuis le jour où sa mère a cessé de parler. Miv et Sharon décident donc de dresser une liste de toutes les personnes suspectes dans leur entourage. L'enquête les plonge au coeur de leur communauté. Omar, qui élève seul son fils tout en luttant contre le chagrin et la menace croissante du racisme ; M. Ware, l'enseignant dont la vie s'effrite lentement ; Helen, la bibliothécaire qui dissimule bien des choses... Leur poursuite de la vérité révèle plus de secrets dans leur quartier, au sein de leurs familles et entre elles qu'elles n'auraient jamais pu imaginer. Et si le véritable mystère que Miv devait résoudre était beaucoup plus près de chez elle ?

Par Jennie Godfrey
Chez Hauteville

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Auteur

Jennie Godfrey

Editeur

Hauteville

Genre

Littérature anglo-saxonne

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La Liste de nos soupçons

Jennie Godfrey trad. Jean Claude Mallé

Paru le 13/05/2026

418 pages

Hauteville

19,95 €

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