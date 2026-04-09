L'horloger aveugle

" Le livre le plus important sur l'évolution depuis Darwin " (John Gribbin), par l'auteur de Le gène égoïste Richard Dawkins, l'un des scientifiques les plus influents de notre époque, démonte dans ce grand classique l'argument du théologien William Paley, qui voyait dans la perfection de l'oeil ou du cerveau humains la preuve de l'existence d'un créateur. A travers des explications limpides et des images saisissantes, Dawkins révèle que la sélection naturelle - ce mécanisme inconscient, sans projet ni intention - suffit à expliquer l'extraordinaire diversité et l'ingéniosité du monde vivant. De l'évolution graduelle des organes aux mirages de l'" ordre spontané ", de la logique des gènes aux arbres généalogiques, l'auteur livre un plaidoyer passionné pour l'évolutionnisme. Un best-seller publié pour la première fois en 1986 et traduit dans plus de 30 langues qui a profondément marqué la vulgarisation scientifique contemporaine et inspiré toute une génération de chercheurs, enseignants et lecteurs curieux. Ecrit avec verve et conviction, ce livre n'est pas seulement une introduction magistrale à l'évolution : c'est aussi une célébration de l'émerveillement de chaque instant devant la puissance créatrice de la nature. -- " Le livre le plus important sur l'évolution depuis Darwin. " John Gribbin " Richard Dawkins a actualisé l'évolution... son sujet n'est rien de moins que le sens de la vie. " The Times " Magnifique... il saisit de brillantes analogies, de vives métaphores et des images éclatantes pour illuminer sa passion et nos ténèbres. " The Guardian " Belle écriture, raisonnement serré et arguments sans concessions... un livre satisfaisant. " The Economist " L'un des meilleurs livres de science - l'un des meilleurs livres tout court - que j'aie jamais lus. " Los Angeles Times " Un esprit grave et une irrévérence exaltante. " Martin Amis