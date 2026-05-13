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The Stone Roses

Erwan Denis

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Le premier 45 tours qui déclenche le mouvement MADCHESTER en 1989 Les Stones Roses débarquent en puissance fin 89 / début 90, un peu partout en Europe. Et même en Turquie. C'est à Istanbul, au printemps 90, que l'auteur, Erwan Denis, fils d'expatrié au Lycée français, découvre le quatuor mancunien avec le single " Made Of Stone ". A partir de ce moment-là, l'obsession pour les Stone Roses, et toute la scène Madchester puis Britpop prend racine dans la tête de notre auteur, pour ne plus jamais la quitter. Entre récit initiatique et histoire d'une obsession musicale, ce texte raconte la rencontre décisive avec un disque, dans une adolescence vécue en suspension, pleine de bouleversements, et d'instants de grâce.

Par Erwan Denis
Chez Le boulon

|

Auteur

Erwan Denis

Editeur

Le boulon

Genre

Rock

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The Stone Roses

Erwan Denis

Paru le 13/05/2026

128 pages

Le boulon

12,00 €

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