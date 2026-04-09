Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Du ciel en bleue

Alphonse Coulot

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Convaincus que tout effort était inesthétique et que nous ne vivions que pour la beauté des choses, nous sommes partis, mon Camarade et moi, vers la mer du Sud. Chacun sa mobylette, deux sacoches et un sac à dos par bécane. Des petites routes depuis Paris, des rencontres dangereuses, une attaque d'un animal féroce, et des paysages par milliers. Nous n' avons pas décidé de voyager pour fuir la ville et tout remettre en question. Il fallait vendre nos vieilles bécanes, et on voulait leur faire un dernier cadeau : leur montrer la mer. Ce récit n' est pas un carnet de voyage comme les autres. Bien sûr, il est fait de notes que nous avons prises sur le vif ou le soir en se couchant, mais il propose surtout des observations à propos de tous les détails que l' on voit en roulant doucement. Comportements compulsifs dans les supermarchés, variété de ronds-points que vous pouvez croiser en roulant... A un moment, je réfléchis même à quoi ressemblerait le monde, s'il était un immeuble. Entre des pointes de vitesse à 30 km/h et les moustiques de la tente, roulez avec nous sur les petites routes de France.

Par Alphonse Coulot
Chez Double ligne

|

Auteur

Alphonse Coulot

Editeur

Double ligne

Genre

Récits de voyage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Du ciel en bleue par Alphonse Coulot

Commenter ce livre

 

Du ciel en bleue

Alphonse Coulot

Paru le 09/04/2026

192 pages

Double ligne

19,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782970186113
9782970186113
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.