Du ciel en bleue

Convaincus que tout effort était inesthétique et que nous ne vivions que pour la beauté des choses, nous sommes partis, mon Camarade et moi, vers la mer du Sud. Chacun sa mobylette, deux sacoches et un sac à dos par bécane. Des petites routes depuis Paris, des rencontres dangereuses, une attaque d'un animal féroce, et des paysages par milliers. Nous n' avons pas décidé de voyager pour fuir la ville et tout remettre en question. Il fallait vendre nos vieilles bécanes, et on voulait leur faire un dernier cadeau : leur montrer la mer. Ce récit n' est pas un carnet de voyage comme les autres. Bien sûr, il est fait de notes que nous avons prises sur le vif ou le soir en se couchant, mais il propose surtout des observations à propos de tous les détails que l' on voit en roulant doucement. Comportements compulsifs dans les supermarchés, variété de ronds-points que vous pouvez croiser en roulant... A un moment, je réfléchis même à quoi ressemblerait le monde, s'il était un immeuble. Entre des pointes de vitesse à 30 km/h et les moustiques de la tente, roulez avec nous sur les petites routes de France.