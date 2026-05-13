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Tableaux des petites et grandes choses de l'existence

Y gasset jose Ortega, José Ortega y Gasset

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Un recueil de textes inédits en français de José Ortega y Gasset, où le grand penseur espagnol aborde avec verve et humour tous les sujets, des plus grands mystères de l'existence aux plus humbles réalités du quotidien. Il y a deux approches possibles des oeuvres de José Ortega y Gasset. Désire-t-on lire un philosophe de la vie, un critique de la civilisation, un observateur de la modernité, un connaisseur des beaux-arts et de la littérature ? Nombre de ses essais, érudits, aussi plaisants que profonds, comblent l'esprit. Ou veut-on partager le regard d'un spectateur sensible, aimant à se promener en voiture sur les routes d'Espagne et de France, à s'attarder dans les musées pour contempler rêveusement des toiles orgiaques, à se passionner pour les découvertes archéologiques, à s'aventurer dans une grotte préhistorique, à se donner le vertige face aux paysages de haute montagne, à voyager autour de sa chambre, à s'asseoir dans un fauteuil pour élaborer une culture de l'amour tout en songeant aux visages émerveillés des femmes ? L'amateur de flâneries littéraires, lui aussi, est assuré de trouver son plaisir dans les textes réunis au sein de ce volume. Ortega disait que " la clarté est la courtoisie du penseur " - " et le style, son élégance ", ajouterait volontiers son lecteur.

Par Y gasset jose Ortega, José Ortega y Gasset
Chez Séguier Editions

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Auteur

Y gasset jose Ortega, José Ortega y Gasset

Editeur

Séguier Editions

Genre

Autres philosophes

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Tableaux des petites et grandes choses de l'existence

Y gasset jose Ortega, José Ortega y Gasset trad. Valeria Dos Santos

Paru le 13/05/2026

208 pages

Séguier Editions

21,50 €

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