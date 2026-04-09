La mouche qui boite

Unis dans un esprit loufoque et caustique, un auteur français et un dessinateur belge nous invitent à suivre les pérégrinations d'une mouche boiteuse au travers d'un immeuble. Passant d'étage en étage, sa périlleuse ascension nous entraîne dans l'absurde quotidienneté d'êtres aussi faibles et isolés que farfelus : la Femme-caoutchouc, l'Homme-éventail ou le magicien du cirque Trampolino... Autant de figures en miroir de notre humanité. Et si la malformation, la maladie ou la tare sont ici le lot de tout un chacun, elles sont surtout le ciment qui scelle les destinées.