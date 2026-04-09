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#Roman francophone

La mouche qui boite

Patrick Boutin

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Unis dans un esprit loufoque et caustique, un auteur français et un dessinateur belge nous invitent à suivre les pérégrinations d'une mouche boiteuse au travers d'un immeuble. Passant d'étage en étage, sa périlleuse ascension nous entraîne dans l'absurde quotidienneté d'êtres aussi faibles et isolés que farfelus : la Femme-caoutchouc, l'Homme-éventail ou le magicien du cirque Trampolino... Autant de figures en miroir de notre humanité. Et si la malformation, la maladie ou la tare sont ici le lot de tout un chacun, elles sont surtout le ciment qui scelle les destinées.

Par Patrick Boutin
Chez BOZON2X éditions

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Auteur

Patrick Boutin

Editeur

BOZON2X éditions

Genre

Littérature française

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La mouche qui boite

Patrick Boutin

Paru le 09/04/2026

135 pages

BOZON2X éditions

16,00 €

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Scannez le code barre 9782931067338
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