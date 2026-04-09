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Superbook - Au commencement

Edition Inspiration

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Quand Chris désobéit à son père et s'aventure dans le laboratoire, il découvre que céder à la tentation peut entraîner des conséquences désastreuses ! Rejoignez l'aventure avec Superbook - la Parole de Dieu, inspirée par Son Esprit - qui emmène Chris, son amie Aline, et leur fidèle robot Gizmo dans un voyage fascinant à travers les récits bibliques. Découvrez la splendeur de la création de Dieu, assistez à la rébellion et à la chute de Lucifer, et soyez témoins de la désobéissance d'Adam et Eve dans le jardin d'Eden, qui introduit le péché dans le monde. Rassemblez votre famille et préparez-vous à un voyage captivant ! Ensemble, nos héros apprendront que Dieu aime, pardonne, et qu'Il a un plan magnifique pour l'avenir. Que l'aventure commence !

Par Edition Inspiration
Chez Inspiration publishings

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Auteur

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Genre

BD religieuses

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Superbook - Au commencement

Edition Inspiration

Paru le 15/05/2026

32 pages

Inspiration publishings

11,00 €

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