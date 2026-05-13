Réunion en quelques jours

Toutes les clés pour découvrir la Réunion le temps d'un petit voyage. Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir La Réunion. Les plages de la côte est et ouest, le piton de la Fournaise, le cirque de Mafate, le piton des Neiges, le patrimoine historique et culturel... tous les sites majeurs décryptés et des clés pour découvrir des lieux insolites ou méconnus. Les plus belles randonnées, les plages les plus agréables, les vestiges historiques les plus marquants... Des sections ciblées pour découvrir La Réunion selon ses envies : avec les enfants, cuisine réunionnaise, culture de la canne à sucre et production de rhum, écotourisme, sports... Les meilleurs restaurants, bars, boutiques et hébergements sélectionnés par l'auteur. Une carte pour chaque région de l'île et un plan des villes majeures pour se repérer rapidement.