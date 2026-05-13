Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Réunion en quelques jours

Olivier Cirendini, Planet Lonely

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Toutes les clés pour découvrir la Réunion le temps d'un petit voyage. Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir La Réunion. Les plages de la côte est et ouest, le piton de la Fournaise, le cirque de Mafate, le piton des Neiges, le patrimoine historique et culturel... tous les sites majeurs décryptés et des clés pour découvrir des lieux insolites ou méconnus. Les plus belles randonnées, les plages les plus agréables, les vestiges historiques les plus marquants... Des sections ciblées pour découvrir La Réunion selon ses envies : avec les enfants, cuisine réunionnaise, culture de la canne à sucre et production de rhum, écotourisme, sports... Les meilleurs restaurants, bars, boutiques et hébergements sélectionnés par l'auteur. Une carte pour chaque région de l'île et un plan des villes majeures pour se repérer rapidement.

Par Olivier Cirendini, Planet Lonely
Chez Lonely Planet

|

Auteur

Olivier Cirendini, Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

La Réunion

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Réunion en quelques jours par Olivier Cirendini, Planet Lonely

Commenter ce livre

 

Réunion en quelques jours

Olivier Cirendini, Planet Lonely

Paru le 13/05/2026

232 pages

Lonely Planet

10,99 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782384929467
9782384929467
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.