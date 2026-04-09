Anthologie de la subversion carabinée

Première édition : 1988 La bible de l'anarchie finalement rééditée, revue et complétée par l'auteur. Réalisateur de courts métrages éducatifs (Prout Prout Tralala, Grève et Pets, Si j'avais dix trous de cul), entarteur de pompeux cornichons (BHL, Marguerite Duras, Nicolas Sarkozy, Bill Gates entre autres), Noël Godin nous propose une anthologie de toutes les formes rocambolesques de subversion : appel au meurtre, grève orgiaque, tour pendable ; de tous les genres littéraires : libelle, reportage, poème satirique, dessin pamphlétaire, tract, lettre d'insultes ; de toutes les écoles du crime donquichottesque : des émeutiers de l'Antiquité aux chaos de 68 et d'après, en passant par les iconoclastes du Moyen Age, les "emporte-pièce" de 1789, les "amazones-crapules" de la Commune ; de tous les catalogues d'auteurs dépassant les bornes : d'Allais et Fourier à Stirner et Wilde, de Darien et Forton à Leroux et Swift, de poètes-assassins à des fauteurs de troubles plutôt inattendus : Balzac, Claudel, Mérimée...