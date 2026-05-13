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Maurice En quelques jours 4ed

Planet Lonely

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Toutes les clés pour découvrir l'île Maurice en quelques jours. Un guide tout en couleurs, concis et ultrapratique pour découvrir l'île en quelques jours et prolonger un séjour farniente. Tous les principaux sites décryptés : le jardin botanique de Pamplemousses, le Morne Brabant, Port Louis et son héritage architectural, les plages de Mont Choisy et Trou aux Biches, Chamarel et le parc national des Gorges de Rivière Noire, l'Aapravasi Ghat, Grand Bassin... Un découpage de l'île Maurice avec, pour chaque région, un focus sur les sites et activités incontournables (plages, parcs, rando...) et les meilleures adresses pour se restaurer, prendre un verre, sortir, visiter ou faire du shopping. Des suggestions d'itinéraires regroupant les grands classiques ou, au contraire, les sites hors des sentiers battus les plus authentiques. Des sections ciblées pour découvrir l'île selon ses envies : plages, sites de plongée et activités nautiques, patrimoine, profiter de l'île à moindre frais... Un chapitre pour faire le point sur l'histoire et la culture de l'île.

Par Planet Lonely
Chez Lonely Planet

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Auteur

Planet Lonely

Editeur

Lonely Planet

Genre

Afrique

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Maurice En quelques jours 4ed

Planet Lonely

Paru le 18/06/2026

168 pages

Lonely Planet

10,99 €

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