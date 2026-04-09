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L'Usine du pire

Fanny Vaucher, Pia Shazar

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A travers le regard d'une enquêtrice infiltrée, L'Usine du pire dévoile les réalités de l'industrie de l'élevage. Les animaux y apparaissent en négatif, leur présence se révélant par les structures et les objets qui les exploitent. Pia Shazar et Fanny Vaucher créent une oeuvre graphique saisissante où s'entrelacent la rage et la rigueur documentaire. Dans cette expérience viscérale, les autrices nous invitent à reconsidérer notre rapport aux animaux en nous confrontant aux mécanismes occultés de leur exploitation. Postface d'Isabelle Sorente

Par Fanny Vaucher, Pia Shazar
Chez La Veilleuse Editions

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Auteur

Fanny Vaucher, Pia Shazar

Editeur

La Veilleuse Editions

Genre

Réalistes, contemporains

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L'Usine du pire

Fanny Vaucher, Pia Shazar

Paru le 09/04/2026

144 pages

La Veilleuse Editions

28,00 €

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Scannez le code barre 9782889780198
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