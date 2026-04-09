A travers le regard d'une enquêtrice infiltrée, L'Usine du pire dévoile les réalités de l'industrie de l'élevage. Les animaux y apparaissent en négatif, leur présence se révélant par les structures et les objets qui les exploitent. Pia Shazar et Fanny Vaucher créent une oeuvre graphique saisissante où s'entrelacent la rage et la rigueur documentaire. Dans cette expérience viscérale, les autrices nous invitent à reconsidérer notre rapport aux animaux en nous confrontant aux mécanismes occultés de leur exploitation. Postface d'Isabelle Sorente