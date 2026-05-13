Le refuge des ombres

Dans les années 1860, Eugène Blanc-Gonnet, antiquaire lyonnais, hérite d'un domaine dans le pays du Mont-Blanc, d'un oncle qu'il n'a jamais connu. Il y découvre une communauté montagnarde isolée par des traditions immuables et des superstitions tenaces. Très vite, Eugène est confronté à une série de phénomènes troublants et inexplicables, qui l'amènent à s'interroger sur la malédiction qui semble peser sur ce petit village. Le piège se resserre peu à peu autour de lui. Serait-il lié à une vérité trop douloureuse pour être révélée ?