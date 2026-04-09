L'abondance des écrits sur Georges Cadoudal soulève un problème, plus les récits sont nombreux plus les erreurs historiques ou affirmations approximatives affluent. Ayant lu la quasi intégralité des biographies sur Cadoudal, si elles suivent toutes une logique commune, elles comportent cependant de nombreux points qui se contredisent et pour certaines, elles sont tellement résumées que l'ont ne peut prétendre à définir clairement le personnage. L'auteur, fort d'un croisement de toutes ces données et d'une vérification assidue des faits, propose une ultime biographie, dans laquelle les éléments sont remis à leur place, expliqués, interprétés ou laissés en supposition. Ici, il s'agit donc de la biographie qui, je l'espère, se porte au plus près de la réalité.