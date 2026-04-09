Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Georges Cadoudal

Morgan Lazartigues

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
L'abondance des écrits sur Georges Cadoudal soulève un problème, plus les récits sont nombreux plus les erreurs historiques ou affirmations approximatives affluent. Ayant lu la quasi intégralité des biographies sur Cadoudal, si elles suivent toutes une logique commune, elles comportent cependant de nombreux points qui se contredisent et pour certaines, elles sont tellement résumées que l'ont ne peut prétendre à définir clairement le personnage. L'auteur, fort d'un croisement de toutes ces données et d'une vérification assidue des faits, propose une ultime biographie, dans laquelle les éléments sont remis à leur place, expliqués, interprétés ou laissés en supposition. Ici, il s'agit donc de la biographie qui, je l'espère, se porte au plus près de la réalité.

Par Morgan Lazartigues
Chez Dominique Martin Morin

|

Auteur

Morgan Lazartigues

Editeur

Dominique Martin Morin

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Georges Cadoudal par Morgan Lazartigues

Commenter ce livre

 

Georges Cadoudal

Morgan Lazartigues

Paru le 26/03/2026

232 pages

Dominique Martin Morin

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782856524978
9782856524978
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.