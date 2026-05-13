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Prier comme un enfant de Roi

Jean Pliya, Jean Pliya

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Tu es chrétien, tu crois que Dieu t'aime et veut te donner le bonheur par Jésus Christ ; ou tu cherches Dieu pour trouver un sens à ta vie, mais il te semble difficile de parler à un Dieu que tu ne vois pas et qui te paraît indifférent. Tu te révoltes même contre lui à cause du mal et de la souffrance. Ce livre te montrera, à partir de la parole de Dieu, comment adorer et faire oraison, comment pardonner, échapper aux pièges du diable, triompher dans les épreuves de la vie avec la force du "Dieu qui a tout fait pour toi" . (Ps 56 (57), 3) Jean Pliya (1931-2015) a été responsable du Renouveau charismatique catholique dans son pays, le Bénin.

Par Jean Pliya, Jean Pliya
Chez Editions de la Loupe

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Auteur

Jean Pliya, Jean Pliya

Editeur

Editions de la Loupe

Genre

Prière et spiritualité

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Prier comme un enfant de Roi

Jean Pliya, Jean Pliya

Paru le 13/05/2026

340 pages

Editions de la Loupe

24,00 €

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Scannez le code barre 9782382993316
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