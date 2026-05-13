Prier comme un enfant de Roi

Tu es chrétien, tu crois que Dieu t'aime et veut te donner le bonheur par Jésus Christ ; ou tu cherches Dieu pour trouver un sens à ta vie, mais il te semble difficile de parler à un Dieu que tu ne vois pas et qui te paraît indifférent. Tu te révoltes même contre lui à cause du mal et de la souffrance. Ce livre te montrera, à partir de la parole de Dieu, comment adorer et faire oraison, comment pardonner, échapper aux pièges du diable, triompher dans les épreuves de la vie avec la force du "Dieu qui a tout fait pour toi" . (Ps 56 (57), 3) Jean Pliya (1931-2015) a été responsable du Renouveau charismatique catholique dans son pays, le Bénin.