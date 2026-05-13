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Swinging Island Tome 3

Andrew Tarusov

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Dans les coulisses d'un mariage libertin... où tous les péchés sont permis ! Grant et Betty ont été initiés au libertinage pendant leurs vacances à la mer, puis ont exploré leurs limites sur l'île du plaisir, entre les mains de Rita - pour finalement découvrir que leur libido, elle, ne souffre aucune limite ! Cette fois, les voici invités au mariage de leur couple d'anges gardiens, Rita et Rico. Mais bien sûr, il ne s'agit pas d'un mariage comme les autres ; dès le premier jour, les enterrements de vie de garçon et de jeune fille tournent à l'orgie... Imaginez un peu la suite !

Par Andrew Tarusov
Chez Dynamite

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Auteur

Andrew Tarusov

Editeur

Dynamite

Genre

Erotique

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Swinging Island Tome 3

Andrew Tarusov

Paru le 13/05/2026

144 pages

Dynamite

20,00 €

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