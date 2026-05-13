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#Roman jeunesse

Toi, Hercule et tes 12 travaux

Pascale Perrier

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Tu es Hercule et pour expier tes fautes, douze épreuves t'attendent... Et si tu étais Hercule le temps de ce livre ? C'est TON aventure. A TOI d'en être le héros ! Parviendras-tu à résoudre les énigmes et faire les bons choix pour expier tes fautes ? Vaut-il mieux être audacieux, astucieux, prudent, guerrier, sage, habile, précautionneux... ? Réfléchis bien, observe bien ! Et prends garde, chaque décision pourrait s'avérer fatale. Douze épreuves t'attendent et chacune d'entre elles est plus redoutable que la précédente. Un livre-jeu mythologique aux mille possibilités.

Par Pascale Perrier
Chez Scrineo

|

Auteur

Pascale Perrier

Editeur

Scrineo

Genre

Autres collections (9 à 12 ans

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Toi, Hercule et tes 12 travaux

Pascale Perrier

Paru le 13/05/2026

Scrineo

13,90 €

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Scannez le code barre 9782381674773
9782381674773
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