Bâle, 1945. Dans un îlot de paix convoité par les puissances de l'Axe, la célèbre neutralité suisse s'adapte aux contraintes du moment. Tandis que les banquiers helvètes accueillent avec bienveillance l'or des Nazis, le jeune Allen Dunes, futur patron de la CIA, met sur pied un réseau destiné à espionner autant les Allemands que les Suisses. La séduisante Nancy Reichman, vice-consul des Etats-Unis à Bâle, lui servira d'intermédiaire avec les Suisses et l'introduira auprès du cercle de Kreisau qui complote l'assassinat du Führer... Mais les services secrets helvètes et l'Orchestre rouge soviétique la surveillent de très près... Mêlant subtilement histoire, finance et espionnage, chaque page de Compte suisse révèle un peu plus les secrets enfouis de la guerre. Paul Erdman (1932-2007) écrivain canadien, auteur de romans policiers à succès, est à l'origine du genre du "thriller financier" .