Une étincelle de génie

Peu satisfaite de son activité de dactylographe, Iris s'évade à travers les récits passionnants de son amie Marcelle, archéologue envoyée au Caire. En cette période de fascination nouvelle pour l'Egypte, ses idées novatrices tournées vers la terre des pharaons font mouche et lui permettent bientôt d'intégrer une agence de publicité parisienne, dans laquelle elle espère enfin être reconnue à sa juste valeur et s'épanouir. Mais dans ce milieu fortement masculin, où la concurrence fait rage, Iris parviendra-t-elle à trouver sa place et s'affirmer ?