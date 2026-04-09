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#Roman francophone

Une étincelle de génie

Véronique Chauvy

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Peu satisfaite de son activité de dactylographe, Iris s'évade à travers les récits passionnants de son amie Marcelle, archéologue envoyée au Caire. En cette période de fascination nouvelle pour l'Egypte, ses idées novatrices tournées vers la terre des pharaons font mouche et lui permettent bientôt d'intégrer une agence de publicité parisienne, dans laquelle elle espère enfin être reconnue à sa juste valeur et s'épanouir. Mais dans ce milieu fortement masculin, où la concurrence fait rage, Iris parviendra-t-elle à trouver sa place et s'affirmer ?

Par Véronique Chauvy
Chez Editions De Borée

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Auteur

Véronique Chauvy

Editeur

Editions De Borée

Genre

Autres régions

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Une étincelle de génie

Véronique Chauvy

Paru le 09/04/2026

208 pages

Editions De Borée

19,90 €

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