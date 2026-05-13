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Copains comme chien & chat

Delphine Oulès

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Réussir la vie commune avec un chien et un chat pour qu'ils deviennent copains comme cochons, c'est possible ! Delphine Oulès, comportementaliste et fondatrice du site Tout chat Tout chien, nous livre les clés d'une cohabitation épanouie : respecter la nature et les besoins de chacun, décrypter leurs langages et déjouer les tensions, pour une relation complice et équilibrée. Avoir un chien et un chat sous le même toit, vraiment impossible ? On les dit ennemis jurés... et pourtant, ils peuvent apprendre à vivre ensemble, et même à s'apprécier : tout est une question de compréhension et de méthode. Delphine Oulès, comportementaliste spécialiste des deux espèces, vous guide pas à pas vers une cohabitation réussie. Respecter leurs besoins, décrypter leur langage, aménager le lieu de vie, prévenir les tensions au quotidien... mais aussi traverser les moments plus sensibles : vieillesse, deuil et nouvelle adoption. Un guide complet pour construire, au fil du temps, une relation complice et équilibrée entre chien et chat.

Par Delphine Oulès
Chez Editions Eugen Ulmer

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Auteur

Delphine Oulès

Editeur

Editions Eugen Ulmer

Genre

Elevages domestiques

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Copains comme chien & chat

Delphine Oulès

Paru le 13/05/2026

128 pages

Editions Eugen Ulmer

12,90 €

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