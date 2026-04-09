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Tout ce qui ne nous tue pas

David Manise

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Chaque année, des millions de sportifs s'adonnent aux exigences élevées du CrossFit, relèvent des défis à l'occasion des courses à obstacles, repoussent leurs limites physiques et mentales. Ces athlètes ont en commun, sans parfois même en avoir conscience, un lien très fort avec leur environnement qui leur permet d'exploiter pleinement leur potentiel primaire. Personne n'incarne mieux que Wim Hof les ressources inépuisables du corps humain. En effet, la capacité de celui-ci à réguler sa température corporelle dans des situations de froid extrême a provoqué un véritable séisme dans le monde scientifique et suscité de nombreuses études. A travers ses exploits, nous commençons à peine à comprendre comment l'adaptation au froid pourrait combattre les maladies auto-immunes, les douleurs chroniques et même guérir l'un des maux les plus meurtriers de notre époque : le diabète. Scott Carney, journaliste récompensé à plusieurs reprises pour ses travaux, explore le monde fascinant des transformations que peut déclencher le corps humain dans des situations extrêmes. Lorsqu'il rencontre pour la première fois Wim Hof, il ne doute pas un instant qu'il va pouvoir révéler la supercherie de celui qui s'est acquis une solide réputation dans le monde du fitness. Mais après une semaine de pratique de sa méthode, Scott Carney n'a d'autre choix que d'accepter l'évidence : il parvient lui-même aux mêmes exploits que Wim Hof. Sa propre expérience culmine dans un record à la hauteur de ses découvertes : l'ascension du Mont Kilimandjaro avec pour tout vêtement un short et une paire de chaussures de running. Dans ce livre, il révèle pour la première fois des techniques que chacun peut appliquer au quotidien pour accroître ses capacités d'adaptation.

Par David Manise
Chez Editions Amphora

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Auteur

David Manise

Editeur

Editions Amphora

Genre

Autres médecines douces

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Tout ce qui ne nous tue pas

David Manise

Paru le 09/04/2026

336 pages

Editions Amphora

19,50 €

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