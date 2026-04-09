Former la jeunesse franco-allemande

Fervents adeptes de l'éducation nouvelle, les Centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active (CEMEA), nés en 1937, se développent rapidement en France grâce à leur formule innovante de stage de formation. Dans le cadre de la réconciliation entre la France et l'Allemagne, ils organisent dès 1948 des échanges franco-allemands, avant de former également des animateurs de rencontres binationales et de diversifier leur offre de formation en partenariat avec des associations d'Outre-Rhin. Le succès de ces entreprises et la création d'autres associations soeurs en Belgique, en Italie et en Grande-Bretagne incite le mouvement à s'investir dans la construction d'une grande Europe unie et fraternelle, étendue, après la chute du Mur, à la Roumanie et la Tchécoslovaquie. De quels moyens disposent ces militants enthousiastes pour mettre en oeuvre leur projet ? L'éducation nouvelle peut-elle être un facteur d'unité et de paix ? Confrontés à de nombreux obstacles, affectés par de cuisants échecs, mais récompensés par de beaux succès, les CEMEA oeuvrent sans relâche à la construction d'un monde meilleur. L'étude inédite sur l'engagement international d'un mouvement d'éducation attaché à la laïcité, à la mixité et au brassage social apporte un nouvel éclairage sur la coopération franco-allemande et la construction européenne au cours du second XXe siècle.