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#Roman graphique

Tropiques toxiques

Nicola Gobbi, Jessica Oublié, Kathrine Avraam

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La banane. L'un des principaux fleurons de l'économie des Antilles françaises, la Guadeloupe et la Martinique. Afin d'en assurer le rendement, un pesticide au nom particulier - le chlordécone - y a été utilisé très largement entre 1972 et 1993. Aujourd'hui, le cancer de la prostate s'y développe de façon exponentielle. Les terres sont contaminées pour des centaines d'années. Et la molécule est présente dans les corps des 800 000 personnes qui y vivent. Scandale environnemental ? Sanitaire ? Ou d'Etat ? Les débats sur cette molécule passionnent et opposent régulièrement par voie de presse : politiques, producteurs de bananes, chercheurs, avocats et acteurs de la société civile. Si la question de la responsabilité doit encore être tranchée devant les tribunaux, les Antillais doivent eux résoudre une question tout aussi essentielle : comment vivre dans un environnement à jamais pollué ?

Par Nicola Gobbi, Jessica Oublié, Kathrine Avraam
Chez Steinkis

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Auteur

Nicola Gobbi, Jessica Oublié, Kathrine Avraam

Editeur

Steinkis

Genre

Romans graphiques

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Tropiques toxiques

Nicola Gobbi, Jessica Oublié, Kathrine Avraam

Paru le 13/05/2026

Steinkis

12,95 €

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