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#Roman étranger

Insolation

Emilia Pardo Bazan

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La retenue et les bonnes manières ne sont qu'un vernis dont on se débarrasse facilement. Nous sommes à Madrid en 1880 et la jeune marquise Asís de Andrade est désormais veuve et riche de l'héritage de son défunt mari. Elle porte le noir depuis deux ans, respecte à la lettre les conventions dues à son rang. L'esprit vif, fervente lectrice, elle fréquente assidûment les tertulia , l'équivalent de nos salons littéraires français. C'est en ces lieux que l'une de ses amies lui présente Pacheco, un jeune andalou, bel homme, précédé d'une réputation de noceur invétéré. Ils parlent peu ce soir-là, mais se croisent par hasard dès le lendemain, qui se trouve être un jour de fête populaire : la San Isidro, saint parton de la ville. Portée par son instinct et une irrépressible envie de liberté, Asis accepte l'invitation de Pacheco de se fondre dans un Madrid bondé, en fête, loin des salons frais et calmes auxquels elle est habituée. Aux prises avec son désir et sa mauvaise conscience, Asís se raconte à son corps défendant. Où nous faisons progressivement la connaissance d'une Emma Bovary à l'Espagnole, plus entière, moins tragique, passionnante ; une Emma Bovary toute imaginée par une femme. " Le génie de Bazán repose dans sa façon de mélanger comédie, farce, réalisme et frénésie avec un soupçon de gothique. " The Guardian

Par Emilia Pardo Bazan
Chez Le Cherche Midi

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Auteur

Emilia Pardo Bazan

Editeur

Le Cherche Midi

Genre

Littérature Espagnole

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Insolation

Emilia Pardo Bazan trad. Sadi Lakhdari

Paru le 09/04/2026

256 pages

Le Cherche Midi

19,00 €

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