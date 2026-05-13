De l'ufologie à l'initiation

Ce livre n'est ni un ouvrage d'ufologie au sens classique, ni un essai ésotérique, ni un témoignage spectaculaire. Bien plus que cela, il est une traversée intérieure fondée sur plus de quarante années d'expérience de " rencontres " vécues comme des événements de transformation profonde de la conscience. Yoann Lamant y propose un renversement radical de la lecture du phénomène OVNI. Loin d'y voir une simple visitation extraterrestre, il montre que les rencontres les plus authentiques relèvent d'un processus initiatique opérant dans ce que Henry Corbin appelait le mundus imaginalis : un plan intermédiaire entre psychisme et réalité physique, où les symboles sont des opérateurs, et non des décorations mentales. Le phénomène n'y apparaît pas comme un " message ", ni comme une technologie, mais comme une pédagogie silencieuse de la transformation intérieure : lumière opérative, symboles vivants, fracture du temps, activation d'une " mémoire imaginale ", mise à nu de la conscience, épreuve de peur initiatique et recomposition de l'être. Le livre articule : un témoignage vécu très fort (enfance, maladie, seuil de mort, lumières, voix, rencontres) ; une phénoménologie rigoureuse ; une critique radicale de la théosophie, du New Age et de la " spiritualité galactique " ; une relecture initiatique des RR3/RR4, des EMI, de l'hybridation, des contacts ; et une vision profondément novatrice de l'évolution de la conscience humaine comme co-naissance avec une intelligence du monde, non extérieure mais relationnelle. L'ouvrage s'adresse autant aux témoins qu'aux chercheurs, et offre une grille totalement nouvelle pour penser le phénomène Ovni comme une seconde naissance de la conscience humaine.