Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Pas de moi, pas de problème

Anam Thubten

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si vos problèmes reposaient sur une illusion ? Avec une simplicité radicale, Anam Thubten propose une vision libératrice : la racine de notre souffrance est l'idée d'un " moi " séparé. Lorsque cette croyance se dissout, les problèmes perdent leur emprise. S'appuyant sur l'enseignement du non-soi ( anatt ), il invite non pas à améliorer l'ego, mais à en questionner directement la réalité. Dans un langage clair, sans jargon ni exotisme, il montre que ce que nous prenons pour " nous-même " n'est qu'une construction passagère - tandis que la conscience qui en est témoin est ouverte, stable et libre. Ici, la méditation n'est ni effort ni technique : elle est l'art de se détendre dans l'espace de la conscience, où tout se simplifie naturellement. Avec clarté, humour et une honnêteté rafraîchissante, il ouvre la voie vers une vie empreinte d'amour, de compassion et de véritable plénitude.

Par Anam Thubten
Chez Almora

|

Auteur

Anam Thubten

Editeur

Almora

Genre

Bouddhisme tibétain

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Pas de moi, pas de problème par Anam Thubten

Commenter ce livre

 

Pas de moi, pas de problème

Anam Thubten trad. De traduction dharmata france Comité

Paru le 13/05/2026

224 pages

Almora

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782351187920
9782351187920
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Prix des Libraires 2026 distingue Laurine Roux et Charlotte McConaghy Espagne : 49,4 % des livres papiers ne se vendent pas même à 1 exemplaire Quitter Grasset ? Le droit de divulgation fournit une solution redoutable La maison de Kenneth White déchire ses héritiers à Trébeurden
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.