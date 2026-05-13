Pas de moi, pas de problème

Et si vos problèmes reposaient sur une illusion ? Avec une simplicité radicale, Anam Thubten propose une vision libératrice : la racine de notre souffrance est l'idée d'un " moi " séparé. Lorsque cette croyance se dissout, les problèmes perdent leur emprise. S'appuyant sur l'enseignement du non-soi ( anatt ), il invite non pas à améliorer l'ego, mais à en questionner directement la réalité. Dans un langage clair, sans jargon ni exotisme, il montre que ce que nous prenons pour " nous-même " n'est qu'une construction passagère - tandis que la conscience qui en est témoin est ouverte, stable et libre. Ici, la méditation n'est ni effort ni technique : elle est l'art de se détendre dans l'espace de la conscience, où tout se simplifie naturellement. Avec clarté, humour et une honnêteté rafraîchissante, il ouvre la voie vers une vie empreinte d'amour, de compassion et de véritable plénitude.