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La Bataille d'Angleterre et les bombardements du Blitz

Michaël Bourlet

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Un combat pour la liberté La bataille d'Angleterre se résume à un duel entre la Luftwaffe et la Royal Air Force. Improvisée par le haut commandement de la Luftwaffe, cette première campagne militaire menée exclusivement par des avions vise à briser la volonté et la résistance des Britanniques pour obtenir un accord de paix sans recourir aux moyens militaires habituels. A la bataille qui oppose les deux aviations au-dessus de la Manche puis du sud-est de l'Angleterre de juillet à septembre 1940 succède la phase la plus spectaculaire, le Blitz, qui se prolonge jusqu'au printemps 1941. Ce front, exclusivement aérien et non linéaire, demeure néanmoins actif jusqu'à la fin de la guerre. L'Allemagne ne parvient pas à détruire les défenses aériennes britanniques et à faire plier Londres qui s'impose comme la tête de pont alliée pour la libération de l'Europe. La bataille d'Angleterre constitue la première défaite allemande de la Seconde Guerre mondiale. Cet ouvrage est très richement illustré par des photographies inédites en couleur (photographies de combats aériens, des soldats de la RAF et de la Luftwaffe mais aussi de civils anglais, se préparant à la guerre ou fuyant les grandes villes), résultat d'un travail de recherche minutieux et permettant de redonner vie à un épisode capital de notre Histoire.

Par Michaël Bourlet
Chez Glénat

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Auteur

Michaël Bourlet

Editeur

Glénat

Genre

ouvrages généraux

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La Bataille d'Angleterre et les bombardements du Blitz

Michaël Bourlet

Paru le 13/05/2026

176 pages

Glénat

39,95 €

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Scannez le code barre 9782344074954
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