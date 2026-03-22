Nulle part n'existe

Un père et son fils prennent la route vers le sud, à la recherche d'un village dont nul ne sait s'il subsiste encore. Tandis que la mémoire du père s'effrite, le fils demeure fidèle, avançant à ses côtés à travers routes désertes et paysages arides. La marche devient épreuve, le silence se mue en confidence. Au fil d'un récit fragmenté, à l'image d'un souvenir vacillant, se révèle la tendresse fragile qui les unit - preuve que, parfois, l'essentiel ne réside pas dans l'arrivée, mais dans le chemin parcouru ensemble. Saurez-vous les accompagner dans ce pèlerinage, là où l'amour filial devient mémoire vivante et ultime refuge ?