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#Roman francophone

Nulle part n'existe

Noureddine Benhamed

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Un père et son fils prennent la route vers le sud, à la recherche d'un village dont nul ne sait s'il subsiste encore. Tandis que la mémoire du père s'effrite, le fils demeure fidèle, avançant à ses côtés à travers routes désertes et paysages arides. La marche devient épreuve, le silence se mue en confidence. Au fil d'un récit fragmenté, à l'image d'un souvenir vacillant, se révèle la tendresse fragile qui les unit - preuve que, parfois, l'essentiel ne réside pas dans l'arrivée, mais dans le chemin parcouru ensemble. Saurez-vous les accompagner dans ce pèlerinage, là où l'amour filial devient mémoire vivante et ultime refuge ?

Par Noureddine Benhamed
Chez Le Lys Bleu

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Auteur

Noureddine Benhamed

Editeur

Le Lys Bleu

Genre

Romance sexy

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Nulle part n'existe

Noureddine Benhamed

Paru le 22/03/2026

96 pages

Le Lys Bleu

12,50 €

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