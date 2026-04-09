16 contes d'autohypnose pour développer la confiance en soi, en les autres, en son corps et en l'avenir

Plongez dans l'univers fascinant de l'autohypnose pour gagner en confiance ! Etre serein, oser réaliser ses rêves et vivre sa vie pleinement, nécessite une bonne dose de confiance en soi. Au fil du temps, l'insouciance de l'enfance et notre assurance naturelle peuvent s'effriter, comme un fil qui se détend sous le poids des années. Les doutes se glissent entre nos élans, les peurs murmurent sous nos pas. Pourtant, derrière ces ombres, notre confiance reste intacte, patiente, prête à se manifester, quel que soit notre âge. Il existe une technique puissante pour la réveiller : l'autohypnose. Dans cet ouvrage, Olivia Favre et Anette Courteille vous proposent 16 contes d'autohypnose qui vous invitent à vous reconnecter à vous-même et au monde. Chaque histoire agit comme un miroir symbolique, révélant les multiples facettes de la confiance : celle qui s'enracine en soi, s'ouvre aux autres, s'incarne dans le corps et s'élance vers l'avenir. Les mots deviennent des passerelles vers votre inconscient, éveillant émotions, sensations et compréhensions nouvelles. Pas à pas, ils vous invitent à déposer vos résistances et à vous libérer de vos blocages. Laissez émerger votre assurance naturelle et renouez avec cette évidence : vous possédez déjà tout ce qu'il faut pour vous épanouir dans la vie. Grâce aux 4 séances d'autohypnose accessibles par QR codes, vous pourrez prolonger l'expérience et ancrer en vous cette confiance profonde et durable. Offrez-vous ce voyage intérieur pour retrouver la confiance et la joie de vivre.