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#Album jeunesse

Mon premier livre tissu

Jo Lodge

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Le premier livre en tissu des tout-petits avec du papier crissant, un miroir et une lanière pour l'accrocher à la poussette ! Un livre en tissu, pour accompagner les tout-petits dès la naissance dans leurs premiers moments d'éveil et les encourager à manipuler, toucher et développer leur dextérité et leur sens du toucher grâce à des pages qui font du bruit. Les dessins colorés et contrastés illustrent plusieurs mots à découvrir, avec un miroir pour jouer à cache-cache ! Une lanière permet d'accrocher le livre à la poussette pour l'emmener partout. Dans la même collection : Mon premier livre d'éveil - Je joue sur le ventre Mon premier livre animé

Par Jo Lodge
Chez Editions Gründ

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Auteur

Jo Lodge

Editeur

Editions Gründ

Genre

Livres tissu

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Mon premier livre tissu

Jo Lodge

Paru le 13/05/2026

10 pages

Editions Gründ

12,00 €

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Scannez le code barre 9782324038976
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