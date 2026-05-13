Mon premier livre tissu

Le premier livre en tissu des tout-petits avec du papier crissant, un miroir et une lanière pour l'accrocher à la poussette ! Un livre en tissu, pour accompagner les tout-petits dès la naissance dans leurs premiers moments d'éveil et les encourager à manipuler, toucher et développer leur dextérité et leur sens du toucher grâce à des pages qui font du bruit. Les dessins colorés et contrastés illustrent plusieurs mots à découvrir, avec un miroir pour jouer à cache-cache ! Une lanière permet d'accrocher le livre à la poussette pour l'emmener partout. Dans la même collection : Mon premier livre d'éveil - Je joue sur le ventre Mon premier livre animé