Le Petit Robert de la langue française et sa version numérique

Le plus grand dictionnaire de la langue française en un volume. Une richesse inégalée dans la description du français. Une édition entièrement mise à jour qui intègre les évolutions les plus récentes de notre langue et de son usage dans tous les domaines. 60 000 mots, 300 000 sens, 35 000 citations, 75 000 étymologies. Une description inégalée de la langue française d'aujourd'hui : les mots nouveaux et les emplois les plus récents, l'orthographe et ses dernières évolutions. L'usage de chaque mot : son orthographe, sa prononciation, ses différentes significations illustrées de nombreux exemples, les expressions et les locutions où il figure. L'étymologie : l'histoire du mot, avec sa date d'apparition, son origine et le cheminement de ses sens. Les synonymes et les contraires, pour passer d'une idée à l'autre, du connu à l'inconnu. Les citations des grandes oeuvres de la littérature, des auteurs classiques ou contemporains. Les mots de la francophonie, de l'Europe aux îles du Pacifique, en passant par l'Amérique du Nord et les Antilles. LE + INCLUS LE DICTIONNAIRE PETIT ROBERT EN LIGNE Toute la richesse du Petit Robert , disponible à tout moment sur tous vos appareils. Cette version en ligne est enrichie de fonctionnalités très pratiques et de contenus additionnels : dictionnaire de synonymes et nuances, dictionnaire de combinaisons de mots... Configurations requises pour accéder au Petit Robert de la langue française en ligne Accès au Petit Robert de la langue française en ligne à partir du lien renseigné sur l'ouvrage, sous condition de répondre à une question. L'activation doit être réalisée avant le 31/12/2029 et ouvre un accès pendant 18 mois à compter de la date d'activation. Support : tout ordinateur, tablette et smartphone disposant d'une connexion à Internet sur un système compatible (Chrome OS, Windows, macOS, Linux, iOS, iPadOS ou Android) Navigateurs : tous les navigateurs Internet : Google Chrome, Safari, Edge, Firefox, Opera, etc. Cookies : votre navigateur doit être paramétré pour accepter les cookies (du moins pour la ressource) Pop-ups : de même, votre navigateur doit être paramétré pour accepter les fenêtres surgissantes ou pop-ups (du moins pour le site de la ressource), certaines fenêtres de ce type apparaissant lors de la consultation Mots prononcés : votre navigateur doit pouvoir lire les fichiers " audio " au format MP3 PDF : certaines annexes des applications sont consultables au format PDF En cas de problème, contactez notre service Relation clients : relation. clients@lerobert. com. Dictionnaire éligible au Pass Culture.