Dans un siècle marqué par les fractures sociales, la Terre blessée, les exils, la guerre, l'altération de la parole et la solitude moderne, ces poèmes ne dénoncent pas : ils tiennent. Ils avancent là où tout vacille, attentifs aux gestes discrets, aux voix fragiles, aux liens qui persistent quand les certitudes s'effondrent. La poésie n'y est ni refuge ni commentaire. Elle est lucidité, présence, manière de rester debout sans céder à la résignation. Poélitique n'apaise pas le monde. Il l'écoute - et ouvre, dans le réel, un passage possible. Poélitique est son grand livre du réel : un regard tenu, lucide, adressé à notre époque, où la poésie ouvre, à hauteur d'homme, un passage possible.