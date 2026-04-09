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#Roman francophone

Poélitique

Denis Coret

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Dans un siècle marqué par les fractures sociales, la Terre blessée, les exils, la guerre, l'altération de la parole et la solitude moderne, ces poèmes ne dénoncent pas : ils tiennent. Ils avancent là où tout vacille, attentifs aux gestes discrets, aux voix fragiles, aux liens qui persistent quand les certitudes s'effondrent. La poésie n'y est ni refuge ni commentaire. Elle est lucidité, présence, manière de rester debout sans céder à la résignation. Poélitique n'apaise pas le monde. Il l'écoute - et ouvre, dans le réel, un passage possible. Poélitique est son grand livre du réel : un regard tenu, lucide, adressé à notre époque, où la poésie ouvre, à hauteur d'homme, un passage possible.

Par Denis Coret
Chez Enagone éditions

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Auteur

Denis Coret

Editeur

Enagone éditions

Genre

Poésie

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Poélitique

Denis Coret

Paru le 09/04/2026

160 pages

Enagone éditions

17,00 €

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Scannez le code barre 9782488861021
9782488861021
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