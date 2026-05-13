Guide Irlande 2026/2027 Petit Futé: Irlande du Nord

NOUVELLE EDITION - Le guide essentiel pour découvrir L'IRLANDE L'Irlande a cette façon unique de rendre un simple voyage mémorable : routes côtières, pubs chaleureux, landes humides et villes pleines de caractère. De Dublin à Galway, de Belfast à Derry, ce guide pratique vous aide à organiser vos visites entre patrimoine, culture celtique, falaises battues par le vent et paysages de nature intense. Entre châteaux, villages, îles, musées et haltes gourmandes, vous trouverez des expériences locales authentiques et des bons plans pour voyager sans stress. Actualisé par nos experts Petit Futé, ce guide vous propose d'explorer IRLANDE Irlande du Nord : - Découvrez la diversité des paysages, des itinéraires originaux et des lieux emblématiques : des falaises de Moher aux routes du Donegal, du Connemara à la Chaussée des Géants, le guide propose des boucles faciles, des étapes méconnues et des visites incontournables entre mer, lacs et montagnes. - Un regard historique et culturel : repères sur l'héritage gaélique, les monastères, l'histoire moderne de Belfast, les traditions musicales et les lieux marquants, pour donner du sens à chaque visite, de Trinity College aux quartiers créatifs. - Des cartes détaillées, des adresses futées et nos coups de coeur : cartes claires, plans de visite, pubs, restaurants, randonnées, points de vue et astuces utiles pour choisir les bons horaires, éviter les trajets inutiles et profiter d'un voyage fluide. Un guide fait pour les voyageurs passionnés d'histoire, de culture et de voyages urbains, avec de grandes respirations nature, signé petit futé.