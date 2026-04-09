L'éternité retrouvée

A l'heure où l'homme moderne brûle les étapes et vide le temps de toute profondeur, Gustave Thibon (dit "le paysan-philosophe"), nous rappelle l'art de la lenteur, de la fidélité et du silence. Sa parole a la clarté des sources et la densité des semailles : elle nous invite à retrouver, sous les masques de la civilisation, le visage de l'âme. "Dans ce clair-obscur du pèlerinage terrestre, où l'homme masque son néant et où Dieu voile son être, il n'est de salut que dans la prière". Gustave Thibon (1903-2001), volontiers surnommé "le paysan-philosophe", est un auteur à la fois enraciné dans la terre et ouvert à l'infini. Philosophe-autodidacte, poète et moraliste, son attrait pour la métaphysique le conduira à la foi chrétienne. La voix de Gustave Thibon demeure, à travers le vacarme du monde, comme un simple appel : redevenir des êtres profonds, pour placer notre vie en pleine lumière et rejoindre la plénitude de notre vocation.