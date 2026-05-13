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Guide Route 66 2026/2027 Carnet Petit Futé

D. / labourdette j. & alter Auzias, Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette

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NOUVELLE EDITION - Le guide essentiel pour découvrir la ROUTE 66 La Route 66, ce n'est pas juste une ligne sur une carte : c'est un voyage qui traverse l'Amérique réelle, celle des motels vintage, des diners, des déserts et des petites villes qui résistent au temps. Ce guide pratique vous aide à organiser votre itinéraire de Chicago à Santa Monica, en alternant visites mythiques, étapes nature et détours pleins de caractère. Entre culture pop, histoire, paysages immenses et expériences locales, chaque jour devient une collection de souvenirs, surtout quand on connaît les bons plans. Actualisé par nos experts Petit Futé, ce guide vous propose d'explorer ROUTE 66 : - Des circuits à travers Chicago, Saint Louis, Santa Fe, le Grand Canyon et Los Angeles : des itinéraires variés entre grandes villes, plaines, déserts, parcs nationaux, motels cultes et étapes plus confidentielles. - Un regard historique et culturel : repères sur la naissance de la route, les migrations, la culture américaine et les lieux emblématiques, des stations-service rétro aux musées insolites. - Des cartes, des adresses futées et nos coups de coeur : cartes claires, diners, points photo, hébergements, routes secondaires, visites utiles et idées pour éviter les trajets sans intérêt. Un guide pensé pour les voyageurs passionnés d'histoire, de culture et de villes mythiques, avec de grandes respirations nature, signé Petit Futé.

Par D. / labourdette j. & alter Auzias, Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette
Chez Nouvelles éditions de l'Université

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Auteur

D. / labourdette j. & alter Auzias, Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

Récits de voyage

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Guide Route 66 2026/2027 Carnet Petit Futé

D. / labourdette j. & alter Auzias, Dominique Auzias, Jean-Paul Labourdette

Paru le 10/06/2026

Nouvelles éditions de l'Université

6,95 €

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