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Quatre paroles sous la Voûte étoilée

Yonnel Ghernaouti

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Quatre paroles présidentielles, quatre instants de respiration sous la voûte républicaine. De Jacques Chirac à François Hollande, d'Emmanuel Macron au Grand Orient de France puis au Temple Pierre Brossolette de la Grande Loge de France, ce livre suit la trajectoire d'une langue publique quand elle accepte la règle, l'écoute et la patience du débat. Ici, la dignité redevient pierre d'angle, la laïcité retrouve son altitude de loi de liberté, la fraternité quitte l'émotion pour devenir tenue, méthode et oeuvres. Yonnel Ghernaouti ne se contente pas d'archiver des discours : il les éprouve. Il ouvre les symboles comme on ouvre des outils, fait passer la devise du fronton à la charpente, relie l'atelier à la cité. De la "République à couvert" aux urgences contemporaines - mémoire, antisémitisme, vertige technologique, écologie du lien - il cartographie les continuités et les inflexions, puis propose une mise en oeuvre concrète : ce que parler juste veut dire en loge, ce que servir droit exige dans la ville. En annexes, les textes intégraux, des frises pour le regard, un glossaire pour la main, afin que chacun puisse poursuivre l'ouvrage. Un essai de haute tenue, à la fois méditation symbolique et manuel d'air civique, pour celles et ceux qui veulent que la République respire à la mesure d'une parole tenue.

Par Yonnel Ghernaouti
Chez Le Compas dans l'oeil

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Auteur

Yonnel Ghernaouti

Editeur

Le Compas dans l'oeil

Genre

Sociologie politique

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Quatre paroles sous la Voûte étoilée

Yonnel Ghernaouti

Paru le 16/04/2026

Le Compas dans l'oeil

16,00 €

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Scannez le code barre 9782487319479
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