Ne pas déranger, je couds mon dressing idéal !

23 modèles ultrasimples à réaliser sans patrons pour faire vos premiers pas en couture ! Débutantes, vous rêvez d'avoir un dressing homemade unique sans avoir jamais osé vous lancer ? N'ayez plus peur et essayez-vous à la couture en suivant les conseils expérimentés de la styliste Coralie Bijasson. Débardeur chic ou casual, tee-shirt à manches amples, jupe midi, jupon, robe longue bohème, pantalon trendy... Elle a imaginé pour vous de superbes projets pour découvrir, apprendre et progresser facilement. Pas besoin de patrons, il suffit de suivre les explications ! Chaque modèle se compose de formes simples à découper, puis à assembler. Suivez ses pas-à-pas clairs et précis, accompagnés de nombreux schémas et vous aurez le plaisir d'apprendre tout en pratiquant ! Lancez-vous et réalisez un dressing unique et intemporel !