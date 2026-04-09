Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Thotario, l'autre vie du livre numérique Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Petite déclaration d'amour au trail

Rémy Jégard

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La collection "Petite déclaration d'amour" donne carte blanche à la passion, à l'imagination, à la sensibilité, au minuscule comme à l'essentiel. Dans cet ouvrage, Rémy Jégard ouvre son coeur et nous entraîne dans la solitude des crètes par des rampes escarpées. Chemins primitifs du dépassement de soi et de l'amour des grands espaces, sentier de douleurs et de lumières, le trail, nouveau conquérant de la grande histoire du sport, fait tomber les masques. Il révèle les forces et les failles, les motivations profondes, le désir de vivre mieux et plus fort, quand chaque foulée devient un pas vers soi pour habiter pleinement sa vie. En somme, une invitation à rejoindre la ligne de départ, au gré de vos rêves et de vos limites.

Par Rémy Jégard
Chez Suzac

|

Auteur

Rémy Jégard

Editeur

Suzac

Genre

Course à pieds

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Petite déclaration d'amour au trail par Rémy Jégard

Commenter ce livre

 

Petite déclaration d'amour au trail

Rémy Jégard

Paru le 16/04/2026

112 pages

Suzac

12,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782487211292
9782487211292
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Le Seigneur des anneaux : le film qui répare enfin le grand oubli de Tolkien Harry Potter et transphobie : pour Dumbledore, on a déformé les propos de Rowling Trump “tellement stupide” que même Stephen King n'a “plus les mots” Face aux interdictions de livres, un géant de l'édition riposte en justice
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.