Petite déclaration d'amour au trail

La collection "Petite déclaration d'amour" donne carte blanche à la passion, à l'imagination, à la sensibilité, au minuscule comme à l'essentiel. Dans cet ouvrage, Rémy Jégard ouvre son coeur et nous entraîne dans la solitude des crètes par des rampes escarpées. Chemins primitifs du dépassement de soi et de l'amour des grands espaces, sentier de douleurs et de lumières, le trail, nouveau conquérant de la grande histoire du sport, fait tomber les masques. Il révèle les forces et les failles, les motivations profondes, le désir de vivre mieux et plus fort, quand chaque foulée devient un pas vers soi pour habiter pleinement sa vie. En somme, une invitation à rejoindre la ligne de départ, au gré de vos rêves et de vos limites.